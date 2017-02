World of Tanks

Wargaming hat ein neues Update für die Konsolen-Version zu World of Tanks veröffentlicht. Dieses hievt das Spiel auf die neue Versionsnummer 3.5 und bringt natürlich einige Verbesserungen mit.

Der neue Patch zu World of Tanks trägt den Namen "War of Nations" und steht ab sofort auf den Plattformen Xbox 360, Xbox One und PlayStation 4 bereit. Die neue Version 3.5 hat es sich dabei auf die Fahne geschrieben, vor allen Dingen die Fahrzeug-Physik im Spiel spürbar zu verbessern.

Daneben gibt es einige kleinere Änderungen, HD-Texturen für einige ausgewählte Karten und Embleme zum chinesischen Neujahrsfest. Begleitend zum Update wurde auch die letzte Ausgabe des englischsprachigen Comics "World of Tanks: Roll out!" in Zusammenarbeit mit Dark Horse Digital veröffentlicht.

Detailliertere Infos zum Update auf Version 3.5 erhaltet ihr hier auf der offiziellen Webseite.