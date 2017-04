Zusammen mit dem österreichischen Entwickler Bongfish haben Wargaming an einem neuen Spielmodus mit dem Namen "Frontline" gewerkelt, der ab sofort ausprobiert werden kann.

"Frontline" bietet euch noch größere Schlachten auf größeren Karten, genauer gesagt stehen sich zwei Teams mit jeweils 30 Spielern auf Karten mit einer Fläche von 9km² gegenüber. Ein Team schlüpft dabei in die Rolle der Angreifer, während das andere Team versuchen muss, sein Gebiet zu verteidigen.

"Die Spieler fragen schon seit längerer Zeit nach größeren Teams, größeren Karten und neuen Spielmodi“, so Milos Jerabek, World of Tanks Development Director. „Durch unseren Ansatz des Distributed Development konnten wir zusammen mit Bongfish am neuen Spielmodus arbeiten, während das Entwickler-Team von World of Tanks weiter an den Kern-Elementen des Spiels gewerkelt hat."

Falls dieser Modus euer Interesse geweckt hat, kann er ab sofort auf dem Sandbox genannten Test-Server ausprobiert werden.