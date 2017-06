Kult-Regisseur Christopher Nolan arbeitet derzeit an der Fertigstellung seines neuen Kino-Epos "Dunkirk". Passend dazu wird es auch Inhalte im Dauerbrenner World of Tanks geben.

Wargaming und Warner Bros. haben heute per Pressemeldung eine Zusammenarbeit verkündet. Im Zuge dessen wird das Panzerspiel World of Tanks Spielinhalte rund um Christopher Nolans Action-Thriller "Dünkirchen" (engl. Titel "Dunkirk") erhalten.

Der Kinofilm thematisiert die auch unter dem Namen "Das Wunder von Dünkirchen" bekannte Evakuierung vom 26. Mai bis zum 04. Juni 1940 im Zweiten Weltkrieg. Zu diesem Zeitpunkt waren hunderttausende alliierte Soldaten an den Stränden von Dünkirchen in Frankreich gefangen, während die deutsche Wehrmacht schier unaufhaltsam vorrückte. Als der Kampf immer heftiger entbrannte, konnten viele Alliierte mit Hilfe von Militär- und Zivilfahrzeugen in Sicherheit gebracht werden. Die Geschichte dieser gewaltigen Mobilisation und die persönlichen, hoffnungsschöpfenden Einzelschicksale der involvierten Personen werden im Film "Dünkirchen" geschildert.

Im Spiel wird der Film mit Ingame-Events und Angeboten aufgegriffen. Pünktlich zum Kinostart am 27. Juli 2017 soll die Aktion ihren Höhepunkt erreichen; im Juli werden die meisten Events der Kooperation stattfinden. Auf alle Spieler warten unter anderem verschiedene Embleme, Missionen und Belohnungen, wenn sie sich während des Event-Zeitraums zu Land, zu Wasser oder in der Luft dem Gefechten in World of Tanks, World of Warships oder World of Warplanes anschließen.