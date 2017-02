Nicht nur das Hauptspiel World of Tanks, auch der einstige Mobile-exklusive World of Tanks Blitz, den es auch für PC gibt, ist weiter auf Rekordjagd.

Wie Wargaming heute in einer Pressemeldung verkündete, hat der Ableger der Panzer-Franchise mittlerweile die Marke von 80 Millionen Downloads weltweit geknackt. Das gilt es natürlich zu feiern und die Entwickler tun das mit neuen französischen Gefährten.

Die Franzosen sind in World of Tanks Blitz künftig mit zehn neuen Panzern vertreten. Den Anfang macht der Vorgänger des russischen MS-1, der Renault FT, der ein echter Trendsetter seiner Zeit war. Dies war der erste Panzer in der Geschichte, der seinen Turm separat auf der Wanne montiert hatte, mit dem Fahrer im vorderen Bereich und dem Motor im hinteren Bereich. In der neuen Linie befinden sich auch mit den Tier-IX- und Tier-X-Panzern AMX 50, AMX 120 und dem AMX 50B drei echte Schwergewichte, die mit Autoloadern und sehr leistungsfähigen Motoren ausgestattet sind.

Darüber hinaus startet am 23. Februar das Event "Verlorene Division". Hier gilt es einige Missionen zu erfüllen und dabei Informationen zu sammeln, die es euch erlauben, einige verschlossene Truhen zu öffnen, welche großartige Inhalte preisgeben können. So winken unter anderem der FCM 50t, AMX CDC oder sogar der IS-2 als verlockender Truheninhalt.