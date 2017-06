World of Tanks Blitz

Der einstige Mobile-Ableger World of Tanks Blitz ist mittlerweile ja auch für den PC erhältlich; nun feiert das Spiel zudem auch seinen dritten Jahrestag.

Im Jahr 2014 startete World of Tanks Blitz als Mobile-Titel durch und verzeichnet mittlerweile über 90 Millionen Spieler, die sich in die Schlachten stürzen. Den dritten Geburtstag gilt es daher natürlich zu feiern und so könnt ihr euch auf viele Geschenke freuen.

Die Community durfte rückblickend immer wieder besondere Ingame-Events absolvieren, die historische und fiktive Szenarien gleichermaßen thematisierten. Zudem ging man mit dem Titel immer wieder Kooperationen mit anderen Unternehmen ein. Zusammen mit SEGA ließ man Panzer aus Valkyria Chronicles Einzug in das Spiel erhalten. Außerdem wurde unlängst das Artist Signature Label angekündigt, unter dem das Entwicklerteam mit verschiedenen Künstlern für künftige Inhalte zusammenarbeitet. Daraus entsprangen bereits der besondere Okawara-Panzer, eine Serie vom Spiel inspirierte Gemälde und ein exklusiver Song.

Für die Zukunft könnt ihr noch mehr spannende Kooperationen, Events und einzigartige Inhalte erwarten. World of Tanks Blitz ist ab heute auch im Amazon Store erhältlich und geht damit einen weiteren Schritt, noch mehr Kommandanten zu erreichen.