World of Final Fantasy

Im Oktober 2016 wurde World of Final Fantasy für PS4 und PS Vita veröffentlicht. Rund ein Jahr später folgt nun eine weitere Plattform. Wir verraten euch hier alle Details.

Square Enix hat heute in einer Pressemeldung angekündigt, dass World of Final Fantasy nun auch für den PC erscheint. Via Steam wird das Rollenspiel bereits ab dem 21. November 2017 erhältlich sein.

Ursprünglich wurde World of Final Fantasy für PS4 und PS Vita veröffentlicht. Im Spiel erwartet euch klassisches Rollenspiel-Gameplay garniert mit einer niedlich gehaltenen Optik. Sowohl Neueinsteiger als auch Fans des Franchise sollen mit dem Titel angesprochen werden.

Ihr könnt eine Vielzahl an bekannten Kreaturen aus Final Fantasy einfangen, individualisieren sowie entwickeln. So können mächtige Kampfstapel gebildet werden, um mit diesen dann gegen Feinde anzutreten. Zusammen mit einem Team aus kultigen Kreaturen schließt ihr euch den Geschwistern Reynn und Lann auf ihrem Abenteuer an.

Gegenüber der Konsolenversion bekommen PC-Spieler folgende zusätzliche Features spendiert:

Steam-Sammelkarten

Steam-Errungenschaften

Vollständige Tastatur- und Controller-Unterstützung

Mehrere legendäre Kreaturen und Charaktere sind als Bonus enthalten, darunter Sephiroth, Balthier, Schnee-Chocobo, Lumog und viele mehr.

Wer bis bis zum 28. November zuschlägt, erhält im Rahmen der besonderen Day One Edition den Soundtrack in digitaler Form und einen Bildschirmhintergrund zusätzlich.