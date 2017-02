Wonder Boy: The Dragon's Trap

Das Remake von Wonder Boy besitzt eine Umschaltfunktion zwischen HD- und 8-Bit-Grafik. Laut den Entwicklern ist es auch möglich, die Passwörter aus dem Originalspiel zu verwenden.

Der Publisher DotEmu und die Entwickler von Lizardcube haben angekündigt, dass im kommenden Wonder Boy: The Dragon's Trap jederzeit zwischen HD-Grafik und 8-Bit-Grafik gewechselt werden kann. Als weitere Funktion ist es zudem möglich, dass man die Passwörter aus dem Originalspiel von 1989 eingeben kann. Mit diesen werden dann, wie früher, die Spielstände des erreichten Fortschritts geladen.

Wonder Boy: The Dragon's Trap erscheint im Frühling dieses Jahres für Nintendo Switch,PlayStation 4, Xbox One und PC. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.