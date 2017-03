Wonder Boy: The Dragon's Trap

Wer mit einer Anschaffung der Neuauflage des Klassikers Wonder Boy liebäugelt, der darf sich nun einen konkreten Termin rot im Kalender anstreichen.

DotEmu hat nun endlich den Erscheinungstermin von Wonder Boy: The Dragon's Trap bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um ein Remake des Klassikers Wonder Boy 3 aus dem Jahre 1989. Datiert wurde zunächst aber nur die Konsolenversion.

Für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch soll Wonder Boy: The Dragon's Trap demnach ab dem 18. April 2017 erhältlich sein. Die PC-Fassung soll dann einige Wochen später folgen, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin spendiert bekommen.

Die Neuauflage verfügt über erneuerte, handgemalte Grafiken, einen neu inszenierten Soundtrack und die Möglichkeit, in Echtzeit zwischen der originalen Retro-Grafik und der modernen Grafik hin und her zu wechseln. Am 22. März will DotEmu in Bezug auf das Spiel im Übrigen noch einmal eine letzte Überraschung ankündigen.