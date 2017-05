Wonder Boy: The Dragon's Trap

Seit Mitte April ist die Neuauflage von Wonder Boy bereits für Konsolen erhältlich, nun sollen endlich auch PC-Spieler in den Genuss des Titels kommen.

Das Remake des Klassikers Wonder Boy III aus dem Jahre 1989 steht seit dem 18. April 2017 bereits für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zum Kauf bereit. In wenigen Tagen sollen nun auch PC-Spieler zu Wonder Boy: The Dragon's Trap greifen können.

Die Mannen von Entwickler DotEmu kündigten heute an, dass die PC-Umsetzung ab dem 08. Juni 2017 erhältlich sein wird. Der Kauf soll über die populären Plattformen Steam und GOG möglich sein. In einem Wonder Boy: The Dragon's Trap Videobericht haben wir uns die Konsolenversion bereits für euch angesehen.