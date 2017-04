Wonder Boy: The Dragon's Trap

Frohe Kunde für Fans der klassischen Franchise Wonder Boy. Der neueste Teil Wonder Boy: The Dragon's Trap dürfte pünktlich erscheinen, denn die Entwicklungsarbeiten wurden abgeschlossen.

Via Twitter hat sich das Entwicklerstudio Lizardcube nun zu Wort gemeldet und bekanntgegeben, dass das Remake der Wonder-Boy-Reihe den Gold-Status erreicht hat. Wonder Boy: The Dragon's Trap ist damit offiziell fertiggestellt und dürfte damit pünktlich auf allen Konsolen erscheinen.

Bereits zuvor wurde bekannt, dass der Titel ab dem 18. April 2017 für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zu haben sein soll; dem steht nun nichts mehr im Wege. Im Remake des Klassikers werdet ihr auch als Wonder Girl zocken können. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischen der modernen Grafik und der klassischen 8-bit-Grafik hin und her zu wechseln.