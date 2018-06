Auch die Wolfenstein-Reihe wurde von Bethesda in der vergangenen Nacht bedacht. Mit Wolfenstein: Youngblood kündigte man einen neuen Shooter-Ableger offiziell an.

Bethesda Softworks und MachineGames habe zusammen mit Wolfenstein: Youngblood den nächsten Teil der bekannten Shooter-Reihe offiziell vorgestellt. Dieser erscheint im kommenden Jahr 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Gegenüber dem letzten Wolfenstein II: The New Colossus handelt es sich bei Wolfenstein: Youngblood dieses Mal um einen Koop-Shooter; ihr zieht also nicht alleine in die Schlacht mit den Nazis.

Der Titel ist 1980 angesiedelt, 19 Jahre nach der zweiten Amerikanischen Revolution und liefert euch die nächste Blazkowicz-Generations. Ihr übernehmt nämlich die Rolle der Zwillingsschwestern Jess und Soph Blazkowicz, die sich auf die Suche nach ihrem vermissten Vater im von Nazi okkupierten Paris begeben.

Wolfenstein: Youngblood - E3 2018 Announcement Trailer (dt.) Mit Wolfenstein: Youngblood wurde ein neuer Koop-Shooter für 2019 angekündigt.

Mit Wolfenstein: Cyberpilot wird es neben dem neuen Shooter-Teil auch ein VR-Abenteuer geben. Der Release dieses Spiels soll für PC und PS4 erfolgen.