Wolfenstein II: The New Colossus

Der nächste Wolfenstein-2-DLC, Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins" hat endlich einen Release-Termin erhalten.

Ab dieser Woche gibt es für Wolfenstein-II-Fans neues Futter. The New Colossus wird nämlich ab dem 13. März, also morgen, die "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins"-Erweiterung erhalten. Schauplatz ist das eiskalte Alaska. Eure Aufgabe ist es, als Captain Gerald Wilkins die sogenannte Brennglas-Operation zu verhindern.

Sofern ihr den Season Pass mit dem Namen "Die Freiheitschroniken" besitzt, erhaltet ihr die Erweiterung sowieso. Für 25 Eur erhaltet ihr dann auch die bereits erschienenen DLCs "Episode Null", "Die Abenteuer des Revolverhelden Joe" und "Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod". Wie hoch der Einzelpreis für "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins" liegt, ist noch nicht offiziell bestätigt worden, er sollte aber bei etwa zehn Euro liegen.

Solltet ihr Wolfenstein II: The New Colossus noch gar nicht besitzen, könnt ihr über Steam erst einmal dank einer kostenlosen Demo in den Shooter hineinschnuppern. 2018 soll der Titel auch auf der Switch erscheinen. Unklar ist, ob es sich um eine definitive Version mit allen DLCs handeln wird. Darüber hinaus gibt es bereits Hinweise darauf, dass Wolfenstein III über einen Multiplayer-Modus verfügen könnte. Der aktuelle Teil erschien am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.