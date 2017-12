Wolfenstein II: The New Colossus

Nach Doom und Skyrim kommt mit Wolfenstein II: The New Colossus auch ein aktueller Bethesda-Titel auf Nintendos Switch. Es gibt aber noch eine weitere Gemeinsamkeit ...

Denn jetzt ist bekannt, wer sich um die Portierung von Wolfenstein II: The New Colossus auf Nintendo Switch kümmern wird. Bethesda vertraut dabei auf einen Entwickler, der bereits einige Erfahrung mit Nintendos aktuellem System hat.

So werden Panic Button die Umsetzung des Ego-Shooters übernehmen. Das texanische Studio kennt sich mit Bethesda-Titeln aus, brachte es doch schon DOOM in sehr überzeugender Form auf die Switch. Auch für die Switch-Fassung von Rocket League zeichnen Panic Button verantwortlich.

In Zusammenarbeit mit MachineGames, den Machern von Wolfenstein II, werde man die Portierung angehen. Besagte Switch-Version von Wolfenstein II: The New Colossus soll dann 2018 erscheinen – einen genauen Termin gibt es bisher nicht.