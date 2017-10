Wolfenstein II: The New Colossus

In wenigen Tagen ist Wolfenstein II: The New Colossus nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern auch für den PC erhältlich. Wer den Shooter auf dem heimischen Rechenknecht zocken möchte, sollte sich nun mit den Systemanforderungen auseinandersetzen.

MachineGames hat die minimalen sowohl empfohlenen Systemanforderungen für Wolfenstein II: The New Colossus auf dem PC bekannt gegeben. Die PC-Fassung verfügt dabei auch über einige zusätzliche Features, darunter eine uneingeschränkte Framerate, Unterstützung von 16:10- und 21:9-Formaten, einen FOV-Slider und Auflösungen bis hin zu 4K. Die Systemanforderungen sehen dabei wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen:

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 oder besser

GPU: NVIDIA GTX 770 4GB / AMD Radeon R9 290 4GB oder besser

RAM: 8GB

OS: Win 7, 8.1, oder 10 (64-Bit)

HDD: 55GB

Sonstiges: Steam-Account und Breitband-Internetverbindung für Aktivierung und Installation

Empfohlene Systemkonfiguration:

CPU: Intel Core i7-4770 / AMD FX-9370 oder besser

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 470 4GB oder besser

RAM: 16GB

OS: Win 7, 8.1, oder 10 (64-Bit)

HDD: 55GB

Sonstiges: Steam-Account und Breitband-Internetverbindung für Aktivierung und Installation

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One; eine Switch-Umsetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.