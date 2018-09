Im Herbst des vergangenen Jahres erschien Wolfenstein II: The New Colossus, seither wurde noch ein Spin-Off des First-Person-Shooters angekündigt. Doch wie ist es um ein echtes Sequel zum Shooter bestellt? Dazu hat sich Bethesda geäußert.

Bethesda Softworks, bekannt für seine Singleplayer-Erfahrungen, hat sich in der jüngeren Vergangenheit auch durch gelungene Neuauflagen des Shooter-Franchise Wolfenstein einen Namen gemacht. Via Entwickler Machine Games brachte man schon mehrere Titel auf den Markt, doch um die Zukunft der Marke gab es zuletzt einige Unklarheiten, inwieweit diese noch fortgesetzt wird.

Schließlich hatte Bethesda nach Wolfenstein II: The New Colossus in diesem Jahr mit Wolfenstein: Youngblood "nur" ein Spin-Off zur Reihe angekündigt, nicht aber einen dritten Teil. Gepaart mit der Tatsache, dass der Preis des letztjährigen Ablegers recht schnell gesenkt wurde, weshalb man diesem bescheidenere Verkaufszahlen angedichtet hatte, schien die Zukunft der Shooter-Reihe nicht ganz so rosig auszufallen.

Das rief nun Bethesdas VP Pete Hines auf den Plan, der in einem Interview mit Metro Pläne für eine weitere Fortsetzung offiziell bekanntgab: "Ja, sicher. Wir werden Wolfenstein 3 absolut machen. Sie haben gesagt, dass sie sich eine Auszeit von der größeren Story nehmen, um dieses Ding zu machen. Aber wir müssen doch alle sehen, wie die Sache ausgeht."

Mit diesem "Ding" spielt Hines auf das Spin-Off Wolfenstein: Youngblood an. Dabei handelt es sich um einen Koop-Shooter, der in einer alternativen Geschichte in den 1980er Jahren spielt. Zu den spielbaren Charakteren zählen die Zwillingstöcher von BJ Blazkowicz, dem eigentlichen Helden in der Wolfenstein-Reihe. Der Release von Youngblood ist für 2019 geplant.

Bleibt abzuwarten, bis wann wir schlussendlich mit dem echten Wolfenstein III rechnen dürfen, das dann die Story von BJ Blazkowicz möglicherweise abschließen wird.