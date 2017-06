Shooter-Sequel bereits in diesem Jahr?

Wolfenstein II: The New Colossus

Im vergangenen Jahr haben MachineGames angedeutet, den nächsten Teil der Wolfenstein-Saga in Entwicklung zu haben. Offenbar ist mit dessen Veröffentlichung noch in diesem Jahr zu rechnen.

Im Vorfeld der anstehenden E3-Messe in Los Angeles hat Amazon heute verraten, dass der kommende Shooter der schwedischen Entwickler tatsächlich Wolfenstein II: The New Colossus heißen wird. Der Untertitel wurde auf der E3 des vergangenen Jahres verraten (wir berichteten).

Die Veröffentlichung wird beim Online-Versandhändler mit 27. Oktober 2017 angegeben, als Plattformen werden PC, PlayStation 4 und Xbox One genannt.

Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt, mehr zu dem Titel dürfte Publisher Bethesda aber im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 06:00 Uhr bekannt geben.