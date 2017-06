Wolfenstein II: The New Colossus

Das auf der E3 erstmals vorgestellte Shooter-Sequel Wolfenstein II: The New Colossus soll mitunter epische cineastische Ausmaße annehmen. Darauf lassen nun weitere, bekannt gewordene Details schließen.

Wie die Entwickler in Person von Creative Director Jens Matthies auf der E3 in Los Angeles bestätigten, wird es in Wolfenstein II: The New Colossus nicht weniger als rund 100 Darsteller zu sehen geben. Diese sollen für eine filmerische Atmosphäre sorgen, was sich auch in einem weiteren Detail äußert.

Das Sequel wird nämlich auch rund drei Stunden Cinematic-Sequenzen zu bieten haben "Wir haben so einen großen Cast und so viele Cinematics. Was das Storytelling betrifft, ist es also wirklich ein sehr, sehr großes Unterfangen. Das ist etwas, was wir das letzte Mal nicht einmal hätten versuchen können, weil uns schlicht die Erfahrung fehlt hat", so Matthies.

Der Titel soll am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.