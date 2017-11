Wolfenstein II: The New Colossus

Dass auch der aktuelle Shooter Wolfenstein II: The New Colossus mit DLC-Inhalten versorgt wird, ist bereits länger bekannt. Nun gibt es konkrete Infos zu den Inhalten und Erscheinungsterminen.

Unter dem Namen "The Freedom Chronicles" soll Wolfenstein II: The New Colossus im Rahmen eines Season Pass frische Spielinhalte erhalten. Die DLC-Pakete waren bereits vor geraumer Zeit angekündigt worden (zur News: Wolfenstein II - Das steckt im Season Pass), hatten bisher aber noch keine genaueren Veröffentlichungstermine.

Bereits erhältlich ist die Prolog-Episode "Episode Zero" erhältlich; diese kann von allen Vorbestellern des Shooters sowie von Käufern des Season Pass bereits gespielt werden. Im Prolog werden mit Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins drei neue Charaktere eingeführt, die dann im weiteren Verlauf mit ihren eigenen DLC-Geschichten bedacht werden.

Die erste vollwertige DLC-Ausgabe wird dann "The Adventures of Gunslinger Joe" heißen und ab dem 14. Dezember 2017 zu haben sein. Stallion verschlägt es dabei in die Ruinen von Chicago. Weiter geht es anschließend mit "The Diaries of Agent Silent Death"; die Wartezeit fäll mit rund sechs Wochen bis zum 30. Januar 2018 durchaus überschaubar aus. Im Fokus dieser Episode steht Jessica Valiant, die Nazi-Bunker in Kalifornien infiltrieren muss, um das Geheimnis hinter Operation San Andreas zu lüften.

Abgeschlossen wird der Season Pass mit der dritten und letzten DLC-Folge namens "The Amazing Deeds of Captain Wilkins". Diese Folge erscheint irgendwann im März 2018 und hat zunächst noch keinen konkreten Termin. Captain Wilkins verschlägt es dabei nach Alaska, wo er Operation Black Sun auf die Spur kommen muss.

Wer nicht direkt zum Season Pass greifen möchte, kann alle DLC-Folgen auch separat erwerben. Was wir vom Shooter halten, könnt ihr in unserem Wolfenstein II Review nachlesen.