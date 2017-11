Seit Ende Oktober ist Wolfenstein II: The New Colossus offiziell erhältlich und versetzt das Nazi-Regime in Person von B.J. Blazkowicz in Angst und Schrecken. Wer bislang noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, kann diesen nun kostenfrei ausprobieren.

Grund dafür: Die Mannen von Bethesda haben nun eine Demo von Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht, in der ihr euch selbst ein Bild vom Shooter machen könnt. Die Probierversion steht ab sofort auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC zum Download bereit. Inhaltlich umfasst diese das komplette erste Level der Kampagne.

Wer sich anschließend die Vollversion kauft, kann Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen aus der Demo einfach in diese übernehmen.

Der Titel erschien am 27. Oktober und wurde anschließend auch in mehreren Kategorien der renommierten The Game Awards nominiert, darunter Best Game Direction, Best Narrative, Best Action Game und Best Performance (Brian Bloom als B.J. Blazkowicz). Thematisch wird Amerika vom Nazi-Regime kontrolliert und ihr schließt euch dem Widerstand an, um die Vereinigten Staaten zu befreien. Dabei verschlägt es euch an ikonische Schauplätze wie Roswell in New Mexico, das unter Quarantäne stehende New Orleans oder das durch eine nukleare Explosion verwüstete Manhattan.