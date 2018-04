Wolfenstein 2: The New Colossus

Ein ziemlich krasser Plot-Twist aus Wolfenstein 2 hätte so eigentlich in Dishonored: Die Maske des Zorns vorkommen sollen. Sofern ihr Wofenstein 2 noch nicht gespielt habt, solltet ihr nicht weiterlesen, da es sich bei den folgenden Informationen natürlich um Spoiler handelt.

Im Kampf gegen das Regime widerfahren dem Wolfenstein-2-Protagonisten B.J. Blazkowicz einige ziemlich abgedrehte Momente. Im Laufe der Handlung verliert der Held nämlich buchstäblich seinen Kopf. Der widerwärtigen Irene Engel gelingt es nämlich, B.J. gefangen zu nehmen und ihn mit einer Axt zu enthaupten. Wo in anderen Spielen der Game-Over-Bildschirm zu sehen wäre, geht es in Wolfenstein 2 aber weiter.

Der Widerstand birgt den Kopf und setzt ihn einfach einem stärkeren Körper wieder auf, Blazkowicz bleibt am Leben. Diese hanebüchene Idee war ursprünglich für ein ganz anderes Spiel aus dem Hause Bethesda geplant. Eigentlich sollte etwas ähnliches in Dishonored: Die Maske des Zorns der Arkane Studios passieren. Protagonist Corvo sollte dabei sterben und mit einem neuen Körper wieder zum Leben erwachen. Das war dem Studio aber etwas zu verrückt, weswegen die Idee in Wolfenstein 2 umgesetzt wurde.

"Der enthauptete Protagonist war eigentlich eine (frühe) Idee, die ich hatte. Ich war ein Tester für den ersten Dishonored-Titel und das war eine der Ideen, die ich Arkane vortrug. Und sie sagten: 'Nein, ich denke nicht, dass es für uns funktionieren wird.'", sagte Jens Matthies von Machine Games in einem Interview mit US Gamer. Sein Ziel war es, die Willensstärke von B.J. unter Beweis zu stellen, durch die er sogar den Tod überwinden konnte. Frühere Versionen der besagten Szene fielen gestraffter aus, doch in dieser Kürze funktionierte der Twist offenbar nicht mehr wirklich.

"Wir haben die Szene länger gemacht, was in einem Spiel selten eine gute Idee ist, aber es hat funktioniert. Die Leute brauchten diesen Moment, um sich in die Situation hineinzuversetzen und mehr Klarheit über die Fakten zu bekommen.