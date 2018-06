Wolfenstein II: The New Colossus

Ende der Woche erscheint Wolfenstein II: The New Colossus auch für die Switch. Schaffen auch die früheren Teile der Shooter-Reihe den Sprung auf die Nintendo-Konsole?

Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 29.06.2018 nun auch für die Switch von Nintendo. Die Shooter-Reihe gibt auf der Nintendo-Plattform damit ihr Debüt; dennoch heißt das noch längst nicht, dass auch die früheren Ableger jetzt auf die Hybrid-Konsole kommen. Die Zukunft des Franchise auf der Switch ist demnach eher ungewiss.

Im Gespräch mit GameSpot räumte Adam Creighton, Studioleiter bei Panic Button, ein, dass es gegenwärtig keinerlei Pläne für das Studio oder bei Bethesda gebe, auch die früheren Ableger der Wolfenstein-Reihe auf die Switch zu bringen. Damit sind vor allen Dingen das 2014 veröffentlichte Wolfenstein: The New Order sowie der spätere, eigenständige DLC namens Wolfenstein: The Old Blood gemeint.

Gleichzeitig sagt er aber auch, dass diese Diskussion eher mit Bethesda und Nintendo diskutiert werden müsse. Was das Entwicklerstudio Panic Button betreffe, so sei man absolut für alles offen, so Creighton weiter. Wahrscheinlicher ist gegenwärtig aber, dass erst einmal abgewartet wird, wie sich Wolfenstein II: The New Colossus auf der Switch schlägt.