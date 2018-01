Könnte Wolfenstein III einen Multiplayer-Modus bekommen? Erste Hinweise darauf finden sich nun auf der Seite des Entwicklers Machine Games.

Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein II: The New Colossus waren großartige Spiele. Allerdings fehlte den Titeln die Langzeitmotivation, da sie nur über einen, wenn auch sehr gelungenen, Singleplayer-Modus verfügten. Mit Wolfenstein III könnte sich das ändern, wie ein Hinweis auf der Seite des Entwicklers Machine Games verrät.

Dort sucht das Studio nämlich nach einem Netzwerk-Programmierer zur Verstärkung des Teams, was darauf schließen lässt, das der Entwickler an einem Multiplayer-Modus für den nächsten Teil arbeiten könnte. Die potenziellen Mitarbeiter sollen Erfahrungen im Optimieren von Netzwerken für Bandbreite und CPU-Performance mitbringen. Zudem soll man Erfahrung mit früheren Spielen von Machine Games gesammelt haben.

Eine offizielle Ankündigung von Wolfenstein III gibt es von den Entwicklern noch nicht. Vermutlich beginnen die Arbeiten an einem Nachfolger erst. Fest steht, dass der Relaunch der Reihe von vornherein als Trilogie geplant war. Würdet ihr euch über eine Online-Komponente im nächsten Wolfenstein freuen?