Wolfenstein II: The New Colossus

Im ersten Teil musstet ihr eine Entscheidung treffen, die den weiteren Spielverlauf bestimmte. In Wolfenstein II: The New Colossus gilt es, mit den Konsequenzen weiter zu leben...

Im Vorgänger Wolfenstein: The New Order musstet ihr relativ früh im Spiel eine Wahl treffen, die den gesamten weiteren Spielverlauf bestimmte. In Wolfenstein II: The New Colossus macht ihr mit einer der beiden möglichen Ausgangslagen weiter.

Zu Beginn des Spiels entscheidet ihr darüber, mit welcher der beiden Zeitlinien die Fortsetzung beginnen soll. Dies erklärte Jens Matthies, Creative Director des Spiels, gegenüber den Kollegen von GameInformer. Euren alten Spielstand braucht ihr dafür nicht, stattdessen wählt ihr lediglich eine von zwei Zeitlinien aus und beginnt anschließend das Spiel.

Wie sehr sich die beiden Pfade inhaltlich unterscheiden werden, ist nicht bekannt. Ihr erfahrt es spätestens ab dem 27. Oktober, wenn Wolfenstein II: The New Colossus für PS4, Xbox One und PC in den Handel kommt.