Wolfenstein II: The New Colossus

Wie auf der diesjährigen E3 angekündigt wurde, geht der Ego-Shooter Wolfenstein in die nächste Runde. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint bereits diesen Herbst und kann schon jetzt bei Gamesplanet vergünstigt vorbestellt werden.

Bei Gamesplanet könnt ihr momentan zwischen zwei Versionen wählen: Standard- und Digital Deluxe-Edition. Erstere kostet euch 44,99€, was einen Rabatt von 25% ausmacht, während ihr für die Digital Deluxe Edition 63,99€ (-20%) berappen müsst. Dafür erhaltet ihr aber zusätzlich zum Hauptspiel noch den Season Pass.

Beide Angebote beziehen sich auf die PC-Version via Steam. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27.10.2017.