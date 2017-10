Wolfenstein II: The New Colossus

Aus dem Hause von Bethesda gab es am heutigen Montag zum Start in die neue Woche positive Nachrichten: Der Release von Wolfenstein II: The New Colossus ist nun auch in Deutschland endgültig gesichert. Bei Shootern dieser Machart ist das ja hierzulande nicht immer eine Selbstverständlichkeit.

Für Bethesda Softworks brechen derzeit geschäftige Zeiten an, schließlich erscheint bereits diese Woche das Horror-Sequel The Evil Within 2. Nur zwei Wochen später wird dann der neue Shooter Wolfenstein II: The New Colossus folgen, doch ob das auch in Deutschland der Fall sein wird, war in gewisser Weise noch etwas offen. Schließlich fehlte bislang eine offizielle Altersfreigabe. Das hat sich heute geändert!

Wie Bethesda in einer Pressemail mitteilte, hat die USK das ersehnte Siegel "ab 18 Jahren (keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG)" bestätigt. Damit steht einer hiesigen Veröffentlichung dank der erteilten Altersfreigabe am 27. Oktober 2017 für Xbox One, PS4 und PC nichts mehr im Wege.

Erfreulich weiterhin: Für die Freigabe waren keine relevanten Schnitte notwendig. Die explizite Darstellung der Effekte ist inhaltsgleich mit der internationalen Version. Lediglich in einer Form musste man der hiesigen Gesetzgebung Rechnung tragen, nämlich indem man Inhalte im Sinne von § 86a StGB aus dem Spiel gestrichen hat. Dabei handelt es sich um Hakenkreuze und Co., die durch atmosphärisch gleichwertige Alternativen ersetzt werden mussten. Oder übersetzt: Viel besser hätte es für den hiesigen Markt eigentlich nicht laufen können!