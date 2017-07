Wolfenstein II: The New Colossus

Entwickler MachineGames greift für Wolfenstein II: The New Colossus auf die Eigenheiten der Xbox One X zurück.

MachineGames werden bei Wolfenstein II: The New Order auf die grafischen Fähigkeiten der Xbox One X zurückgreifen. Das geht aus einem Eintrag des Spiels auf der Xbox-Webseite hervor.

Demnach wird der Ego-Shooter auf Microsofts neuer Spielekonsole sowohl die Ultra-HD-Auflösung als auch High Dynamic Range (HDR) unterstützen. Detailliertere Infos sind bisher allerdings Mangelware: So steht beispielsweise nicht fest, ob es sich um eine native oder hochskalierte 4K-Auflösung handeln wird.

Während Wolfenstein II: The New Colossus bereits am 27. Oktober erscheint, schlägt die Xbox One X erst am 7. November bei den Händlern auf. Demnach wird erst ein Patch die angesprochenen grafischen Verbesserungen nachliefern.