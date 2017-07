Wolfenstein II: The New Colossus

Wer sich etwas tiefgründiger mit dem am 27. Oktober erscheinenden Shooter-Sequel Wolfenstein II: The New Colossus auseinandersetzen möchte, der kann sich auch ein offizielles Artbook zulegen.

Dark Horse und Bethesda kooperieren mal wieder, um interessierten Spielern ein offizielles Artbook zu Wolfenstein II: The New Colossus zu präsentieren. Dieses wird den Namen "The Art of Wolfenstein II: The New Colossus" tragen und etwas später als das Spiel im November 2017 zu haben sein.

Laut Dark Horse werdet ihr, wie das für die Produktkategorie üblich ist, diverse Konzeptbilder, Produktionsmaterialien, exklusive Kommentare von den Entwicklern und weitere Hintergründe zum fiktiven, von den Nazis im Jahr 1960 besetzten Amerika zu sehen und zu lesen bekommen. Das Hardcover-Artbook wird insgesamt 184 Seiten umfassen.

Der konkrete Release-Termin für das Buch lautet auf den 07. November; der Preis soll bei 39,99 Dollar liegen.