Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda hat heute Morgen Wolfenstein II: The New Colossus offiziell angekündigt. Zum Release wird es dabei nicht nur eine Standard Edition geben.

Nach der Ankündigung der neuen Nazi-Hatz um Protagonist B.J. Blazkowicz für den 27. Oktober 2017 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One ist mittlerweile auch die offizielle Pressemeldung eingetrudelt. Aus dieser geht hervor, dass Bethesda auch die Veröffentlichung einer Collector's Edition plant.

Diese Sammler-Variante beinhaltet neben dem eigentlichen Spiel auch eine 30 Zentimeter große Actionfigur von William Joseph "B.J." Blazkowicz im Maßstab 1:6. Damit könnt ihr euch den Protagonisten in sehr schmucker Form auch in euer Regal zuhause stellen. Das Ganze kommt in einer hochwertigen Verpackung im Stil der 1960er Jahre. Dabei hat die Figur alles Nötige dabei, um den Widerstand zu einen und Amerika zu befreien: Vier schlagkräftige Waffen, ein Beil und seine Bomberjacke.

Die Collector's Edition ist in der Stückzahl limitiert und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit zu haben. Das Spiel befindet sich in dieser in einer exklusiven Steelbook-Verpackung; zudem ist auch ein limitiertes Blitzmensch-Poster enthalten.