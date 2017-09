DOOM + Wolfenstein II: The New Colossus

DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus erscheinen für die Nintendo Switch. Der Publisher Bethesda hatte zuvor bereits The Elder Scrolls V: Skyrim für die Konsole angekündigt.

Der Publisher Bethesda hat zwei weitere Titel für die Nintendo Switch angekündigt. Sowohl DOOM als auch Wolfenstein II: The New Colossus werden ihren Weg auf die Konsole von Nintendo finden. DOOM erscheint noch dieses Jahr und enthält neben dem Online-Mehrspieler auch die Einzelspieler-Kampagne. Zu Wolfenstein II: The New Colossus gab es keine detaillierten Informationen, aber eine Veröffentlichung wurde für 2018 bestätigt.

Erster Titel aus dem Hause Bethesda für Nintendos neueste Konsole wird im November The Elder Scrolls V: Skyrim sein. Anhänger von Mods gucken allerdings bei der Switch-Version in die Röhre.