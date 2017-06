Wolfenstein II: The New Colossus

Ein weiteres Gerücht hat sich im Rahmen der Bethesda-Pressekonferenz anlässlich der E3 in Los Angeles bestätigt: Wolfenstein II: The New Colossus ist im Anflug.

Der Nazi-Shooter Wolfenstein geht in die nächste Runde. Im Rahmen eines während der E3 gezeigten Trailers stellte Bethesda Wolfenstein II: The New Colossus erstmals der Öffentlichkeit vor. Dabei zeigte man minuten lang auch erste Spielszenen.

Nach einem Live-Action-Video im Stil der 1950er Jahre, das eine alternative Realität zeigt, in der die Nazis den Krieg gewonnen haben und die USA beherrschen, ging man in die Spielgrafik über. Am Ende wurde es dabei auch äußerst actionreich, inklusive Einsatz des obligatorischen Flammenwerfers.

Im Fokus steht erneut William Joseph "B.J." Blazkowicz als Protagonist und Mitglied des Widerstands gegen das die Vereinigten Staaten besetzende Nazi-Reich. Auch dessen Frau sowie seine Zwillinge sind im Trailer kurz zu sehen. Im Spielverlauf wird es euch an ikonische Schauplätze wie die Kleinstadt Roswell in New Mexico, die Sumpflandschaften und Boulevards von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan verschlagen. Technisch setzt man dabei auf id Tech 6.

Auch die vorherigen Gerüchte um den Termin bestätigten sich: Bereits am 27. Oktober 2017 wird der Titel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein; für die Entwicklung zeichnet Machine Games verantwortlich.