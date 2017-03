Die futuristische Rennspiel-Serie WipEout kehrt schon bald zurück und wird erstmals für PlayStation 4 erscheinen. Sony gab heute den konkreten Veröffentlichungstermin preis.

Die Sammlung, die sämtliche Strecken und Schiffe aus WipEout HD und dessen Erweiterung Fury sowie aus WipEout 2048 mitbringt, wird demzufolge am 07. Juni in Europa sowohl als Download (Vorbesteller erhalten ein exklusives dynamisches PS4-Design) als auch auf Disk im Einzelhandel erscheinen.

WipEout: Omega Collection wird auf PS4 in 1080p, auf PS4 Pro in dynamischen 4K und auf beiden Konsolen mit 60 fps spielbar sein. Dazu gibt's auch frische Tracks auf die Ohren, denn Sony hat insgesamt 28 Musiktitel lizenziert, unter anderem von der Swedish House Mafia, den Chemical Brothers, The Prodigy und Dillon Francis sowie Deadmau5-Remixes von Titeln von James Talk, Burufunk und Carbon Community.