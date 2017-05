Live-DJ-Set per Stream enthüllt den Soundtrack

Ab dem 07. Juni 2017 wird die WipEout: Omega Collection für die PlayStation 4 erhältlich sein und dann auch eine Tradition der futuristischen Rennspiel-Reihe fortsetzen: den pulsierenden Soundtrack. Dieser wird per Livestream im Vorfeld vorgestellt.

EPOS Game Studios, Clever Beans und Sony XDev haben heute die bevorstehende Enthüllung des Soundtracks der WipEout: Omega Collection angekündigt. Diese wird im Rahmen eines exklusiven Live-DJ-Sets erfolgen. Interessierte können per Livestream dabei sein.

Seit jeher ist die Serie für ihren treibenden und pulsierenden Soundtrack bestehend aus Tracks bekannter Künstler und DJs der elektronischen Musik bekannt. Diese Tradition soll auch beim neuen PS4-Teil nicht gebrochen werden. Wer vorab in den Soundtrack hinein hören möchte der wird das während eines 90-minütigen DJ-Sets tun können. Dieses werdet ihr am 24. Mai ab 21:00 Uhr live aus London per Stream verfolgen können. Dabei mischen die berühmten DJs Metrik und Krakote alle Stücke des Spiels zusammen. Der Stream wird auf Sonys YouTube-Kanal ausgestrahlt.