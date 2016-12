PlayStation-Gamern ist sicherlich die futuristische und äußerst rasante Rennspiel-Franchise WipEout ein Begriff. Der letzte Ableger der Reihe ist schon etwas her, doch jetzt feiert die Serie ihr Comeback.

Im Rahmen der PlayStation Experience wurde am heutigen Abend die WipEout: Omega Collection für Sonys aktuelle Plattform PlayStation 4 angekündigt. Dabei handelt es sich aber nicht um einen komplett neuen Teil, sondern vielmehr ein Remaster diverser früherer Titel.

Das Ankündigungsvideo, das ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt, nennt am Ende explizit WipEout HD, WipEout Fury und WipEout 2048, deren Inhalte damit in die Omega Collection einfließen. Die Titel sollen in 4K-Auflösung samt HDR in 60 fps atemberaubend aussehen. Spielerisch dürft ihr euch über neun Spielmodi, 26 Tracks, 46 Schiffsmodelle und einen neuen Soundtrack freuen.