Windjammers, der Frisbee-Klassiker für das Neo Geo bekommt eine Fortsetzung. Die kommt allerdings nicht alle Plattformen.

Die Retro-Entwickler von Dotemu haben im Vorfeld der gamescom 2018 bekanntgegeben, dass das Scheibenwurfspiel Windjammers eine Fortsetzung bekommt. Windjammers 2 wird alles, was Fans an dem klassischen Titel lieben, mit vollständig handgezeichneten 2D-Animationen in die heutige Zeit verfrachten. Zusätzlich wird die von Blitworks entwickelte Dotemu-Version des ursprünglichen NEO GEO-Spiels, Windjammers, am 23. Oktober für 14,99 Euro auf Nintendo Switch landen.

Windjammers 2 erscheint für Switch und PC und bietet neben neuen Stages und Spielern auch neue Power-Moves. Darüber hinaus soll das Gameplay überarbeitet worden sein. Zusätzlich bietet Windjammers 2 verbesserte Online-Multiplayer- und Einzelspieler-Modi für diejenigen, die gerne solo jammen oder ihr Disc-Craft erstmal offline verfeinern wollen. Der Release der Fortsetzung ist für 2019 angesetzt.