Während alle Welt auf Red Dead Redemption 2 wartet, hat das Onlinespiel Wild West Online immerhin etwas über die Verzögerung des Rockstar-Titels hinweg getröstet. Dieser Titel verlässt den Early Access nun auch bald und wird somit als Vollversion erhältlich sein.

612 Games hat den Veröffentlichungstermin des Red-Dead-Konkurrenten Wild West Online bekannt gegeben. Bislang befand sich das MMO im Wilden Westen bei Steam noch im Early Access, doch dieser wird schon bald verlassen.

Ab dem 10. Mai 2018 soll demnach die Vollversion von Wild West Online auf Steam erhältlich sein. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen viele Features aufgrund des Community-Feedbacks im Early Access in den Titel integriert worden sein und die fertige Spielfassung entsprechend bereichern.

Auch nach dem eigentlichen Release gehen die Arbeiten am Spiel aber weiter. So sollen in der Folgezeit weitere Features nachgeliefert werden, darunter beispielsweise auch große öffentlichte PvP-Events, die zufallsbasiert in der Spielwelt stattfinden. Spieler können sich dabei lukrative Gegenstände verdienen. Auch weitere Aktivitäten wie Minen- oder Farmarbeiten sollen Einzug erhalten, ebenso wie zusätzliche PvE-Quests und -Missionen.

Wer sich einen Steam-Key der Vollversion erwirbt, der bekommt auch einige Bonus-Gegenstände spendiert. Den Vorbesteller-Bonus gibt es bis 48 Stunden vor dem Launch.