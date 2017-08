Konkurrent zu Red Dead Redemption geht in die Alpha

Ihr freut euch schon wie Bolle auf Red Dead Redemption 2, euch stößt aber der Release erst im kommenden Jahr 2018 übel auf? Dann solltet ihr euch vielleicht mit dem MMO-Konkurrenten Wild West Online auseinandersetzen. Zu diesem wurde nun eine geschlossene Alpha-Testphase angekündigt.

Wer sich früher als im kommenden Jahr 2018 in Red Dead Redemption 2 in den Wilden Westen begeben möchte, der kann sich schon bald den Konkurrenten Wild West Online näher ansehen. Der Titel von 612 Games geht nämlich schon sehr bald in eine spielbare Alpha-Testphase über.

Wie das Entwicklerstudio nun ankündigte, soll die Closed Alpha ab dem 15. September 2017 durchstarten. In dieser könnt ihr die massive Spielwelt erstmals erkunden und einige PvE-Missionen bewältigen. Außerdem sind auch PvP-Kämpfe bereits mit an Bord.

Doch wie erhaltet ihr Zugang zu dieser Closed Alpha? Es gibt drei verschiedene Editionen von Wild West Online zu kaufen, die allesamt Zugang zur später eingeplanten Closed Beta gewähren. Nur zwei Editionen stellen indes auch den gesicherten Zugang zur Alpha sicher. Neben den Zugängen sind darüber hinaus auch Ingame-Boni und weitere Extras enthalten.

Wollt ihr in die Alpha einsteigen, dann müsst ihr entweder zur Pioneer Edition für 39,99 Euro (statt sonst 59,99 Euro) oder zur Collector's Edition für 59,99 Euro (statt sonst 89,99 Euro) greifen; beide Spielfassungen werden derzeit vergünstigt angeboten. Das trifft auch auf die günstigere Townie Edition 19,99 Euro (statt sonst 29,99 Euro) zu, die jedoch eben nur den Beta-Zugang beinhaltet.

Der Kauf ist auf der offiziellen Webseite zum Spiel möglich, wo ihr weitere Details zu den Inhalten der verschiedenen Editionen sowie auch die Systemanforderungen vorfinden könnt.