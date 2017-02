Nintendo beendet das in Sachen Hardware wohl enttäuschendste Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Die Wii U wird in Anbetracht der nahenden Veröffentlichung der Switch nun nicht mehr weiter produziert.

Auf der offiziellen japanischen Webseite von Nintendo wurde nun vermerkt, dass das Unternehmen die Produktion der Wii U nun auch in Japan endgültig eingestellt hat. Damit beendet Nintendo die enttäuschende Geschichte des Wii-Nachfolgers, der nun auch ganz offiziell als Plattform mit den schlechtesten Verkaufszahlen in die Unternehmensgeschichte eingeht. Zuletzt hat Nintendo nämlich auch aktuelle Verkaufszahlen der Wii U und des 3DS genannt. Zwar befinden sich von der Heimkonsole - trotz Einstellung der Produktion - noch diverse Exemplare in Umlauf, es ist aber zu bezweifeln, dass in Anbetracht des Switch-Launch noch viel in Sachen Verkaufszahlen passieren wird. Bis Ende Dezember 2016 wanderten demnach 13,56 Millionen Exemplare der Wii U über die Ladentheke. Gegenüber dem September 2016, als Nintendo 13,4 Millionen Verkäufe vermeldete, hat sich also nicht mehr viel getan. Gleichzeitig bleibt die Wii U damit auch deutlichst hinter der bislang erfolglosesten Nintendo-Konsole zurück, dem GameCube. Dieser verkaufte sich nämlich immer noch 21,74 Millionen Mal - und damit deutlich häufiger als der Wii-Nachfolger. Top 10 - Wii-U-Spiele Die Wii U hatte es nicht leicht. Trotz aller Querelen mit Drittherstellern brachte die Tablet-Konsole einige fantastische Spiele hervor.