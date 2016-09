Scheinbar sollen Händler in der kommenden Woche ihre finale Bestellung der Wii U abgeben. Das bedeutet, dass Nintendo keine neue Konsolen mehr zur Verfügung stellen wird.

Die Nintendo NX steht in den Startlöchern. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Nintendo die Händler darüber informiert hat, dass sie die letzte Bestellung an Wii-U-Konsolen machen sollen.

So soll die Bestellfrist in Großbritannien auf den 30. September fallen. Möchten Händler also im Weihnachtsgeschäft die aktuelle Nintendo-Konsole verkaufen, müssen in der kommenden Woche die letzten Bestellungen gemacht werden.

Danach soll es nicht mehr möglich sein, neue Konsolen zu bestellen. Man kann also davon ausgehen, dass die Produktion der neuen Konsole angelaufen ist und man daher Lagerkapazitäten schaffen möchte.

Es kann also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es endlich erste handfeste Informationen zu der neuen Konsole der Japaner gibt.