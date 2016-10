Nach Evolve steht ein weiterer 4-vs-1-Titel in den Startlöchern. Dabei handelt es sich dieses Mal um das Horrorspiel White Noise 2.

Der PC-Titel befindet sich derzeit bei Milkstone Studios in der Mache und soll nun pünktlich zu Halloween in einer ersten spielbaren Fassung erhältlich sein. Der Start in den Early Access bei Steam wurde nun für den 27. Oktober 2016 datiert. Das asymmetrische Horrorspiel ist dann in einer frühen Version für PC, Mac und Linux zu haben.

Die Fortsetzung von White Noise und White Noise Online will euch in ein 4-vs-1-Horror-Erlebnis aus der Ego-Perspektive hineinziehen. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr als Ermittlerteam kooperieren und seltsame Vorkommnisse an zwei gespenstischen Orten in London (St. John's Hospital, Norwood-Kloster) untersuchen wollt, oder aber lieber die Rolle der Kreature übernehmt, die für blutigen Schrecken sorgt. Getötete Ermittler werden nicht aus dem Spiel ausgeschlossen, sondern können als Geist wiederauferstehen und den verbleibenden Ermittlern mit gesteigerter Wahrnehmung helfen. Jeder Charakter hat außerdem spezielle Fähigkeiten.

Die Early-Access-Version wird zunächst zwei Spielmodi (Online, Singleplayer) zu bieten haben und 7,99 Euro kosten.