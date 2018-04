Jahr für Jahr verleiht die British Academy ihre Game Awards, die wichtigste Auszeichnung für die Spielebranche in Großbritannien. Beim Spiel des Jahres gab es dabei dieses Mal eine Überraschung.

Zahlreiche namhafte Titel waren bei den BAFTA Awards 2018 in den verschiedenen Kategorien nominiert, darunter Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Horizon: Zero Dawn. Im Endeffekt war also die zuletzt ganze klassische Riege vertreten, wenn es um die Preisverleihung für das Spiel des Jahres ging.

Die wichtigste Auszeichnung bei den BAFTA Awards 2018 ging aber völlig überraschend an ein ganz anderes Spiel, nämlich das Indie-Werk What Remains of Edith Finch, das alle anderen ausgestochen hat. Das Spiel hat dabei neben den drei genannten Favoriten auch Assassin's Creed: Origins und Hellblade: Senua's Sacrifice hinter sich gelassen. Letzteres Spiel von Ninja Theory hat aber durchaus in anderen Kategorien gut abgeräumt.

Alle Gewinner der BAFTA Awards 2018 im Überblick: