Focus Home Interactive hat heute eine neue Kooperation mit White Wolf angekündigt. Im Zuge der Zusammenarbeit wurde zugleich auch ein erstes Projekt bestätigt.

So kündigte man heute mit Werewolf: The Apocalypse ein neues Spiel an, das im Universum von World of Darkness angesiedelt ist. Es ist der erste Titel in diesem Spieluniversum seit der Veröffentlichung von Vampire The Masquerade.

Durch die Kooperation mit Lizenznehmer White Wolf wird es Publisher Focus Home Interactive möglich, zusammen mit Entwickler Cyanide (Styx: Master of Shadows, Blood Bowl, Call of Cthulhu) fortan am Titel zu arbeiten. In diesem werdet ihr die Chance haben, die Rolle eines Garou-Werwolfs anzunehmen.

Details zum Spiel stehen im Übrigen noch aus, sollen aber auf dem Event "le What's Next de Focus" am 01. und 02. Februar in Paris bekanntgegeben weden.