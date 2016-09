Karaoke-Fans aufgepasst: Später in diesem Jahr erhaltet ihr auf PS4 und Xbox One mit We Sing wieder einen passenden Titel an die Hand. Nun wurde die Liste aller enthaltener Songs bekanntgegeben.

THQ Nordic, Wire Productions und Le Cortex haben gemeinsam alle Tracks bestätigt, die ihr im Karaokespiel für die aktuellen Konsolen nachsingen dürft. Freuen dürft ihr euch demnach auf die Original-Aufnahmen der nachfolgenden 30 Songs: