We Happy Few

Eine Produktionsfirma hat sich die Rechte an einer Verfilmung von We Happy Few gesichert.

Auch wenn sich We Happy Few noch in der Early-Access-Phase befindet, wird bereits eine Film-Umsetzung des Titels geplant. So soll sich die Produktionsfirma Gold Circle Entertainment, die bereits für Filme wie "Pitch Perfect" oder "Blood Creek" verantwortlich zeichneten, gesichert haben.

Laut Entwicklerstudio Compulsion Games sollen die Verantwortlichen mit soliden Ideen an die Macher herangetreten sein, sodass man sicher gehen kann, dass sich der Humor und Themen des Spiels auch im Film widerspiegeln. Ein Erscheinungszeitraum existiert jedoch noch nicht.