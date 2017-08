We Happy Few

Erinnert ihr euch noch an We Happy Few? Das Spiel um eine heile Drogenwelt erscheint nicht länger exklusiv für Xbox One. Außerdem hat der Titel inzwischen ein Release Date erhalten.

Gearbox Publishing hat heute angekündigt, das das Compulsion-Spiel We Happy Few als Retail-Version erscheinen wird. Allerdings müsst ihr euch bis nächstes Jahr gedulden. Ursprünglich war das, Action-Adventure mit Survival-Horror-Elementen, in denen die Gesellschaft durch glücklich machende Drogen gefügig gemacht wird für Xbox One und folglich für den PC erscheinen. Auf Steam ist es seit einiger Zeit im Early Access spielbar, auch über Humble, GOG und Xbox One Game Preview konnte man sich bereits einen ersten Eindruck verschaffen.

Nun kommt das 2015 angekündigte, über Kickstarter erfolgreich finanzierte Projekt auch für PlayStation 4 in den Handel. Am 13. April 2018 ist es soweit. Ein Season Pass ist ebenfalls geplant, auch wenn die genauen Inhalte noch nicht bekannt sind. Die längere Wartezeit wird sich allerdings lohnen, denn der Umfang soll nun deutlich größer ausfallen als ursprünglich geplant war.