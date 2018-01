We Happy Few

Das vielversprechende We Happy Few hatte ja bereits ein konkretes Release-Datum. Nun kommt aber alles ganz anders, denn die Macher mussten leider eine Verschiebung kommunizieren.

Für Mitte April war der Release von We Happy Few auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One bereits anberaumt, doch Fans des Titels müssen nun stark sein: Dieses Veröffentlichungsdatum kann nicht eingehalten werden. Stattdessen haben die Entwickler von Compulsion Games den Release nun kurzerhand auf Sommer 2018 verschoben; ein konkretes neues Datum gibt es bisweilen noch nicht.

Als Begründung führt Compulsion Games an, dass man das Spiel ausführlich von Anfang bis Ende unter die Lupe genommen und anschließend entschieden habe, dass man noch mehr Zeit für die Feinarbeiten und -justierungen als bislang vermutet benötige. Diese wolle man sich nun durch die Verschiebung einräumen.

Der Titel ist ja als Early-Access-Version via Steam sowie Xbox Game Preview bereits erhältlich, einige Spieler sind jedoch mit der Preisgestaltung nicht ganz einverstanden und empfinden den Titel als zu teuer, nachdem man den Preis im August 2017 erhöht hatte. Diesbezüglich kündigten die Macher nun auch ein Erstattungsverfahren an, um die Gemüter zu beruhigen. Bis Ende Januar wird man zudem vorübergehend keine Käufe via Steam mehr zulassen, um weiteren Frust zu vermeiden. Die Kaufoption wird dann wieder zur Verfügung stehen, wenn der Release näher rückt und man konkretere Details zum Spielumfang der Vollversion kommunizieren könne.

We Happy Few war 2015 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne angekündigt worden und ging später in den Early Access. Es handelt sich um ein Action-Adventure mit Survival-Horror-Elementen, das aus der First-Person-Perspektive gezockt werden kann. Ursprünglich für PC und Xbox One angekündigt, wurde im August 2017 dann auch eine PS4-Fassung bestätigt. Eine Retail-Version soll via Gearbox Software als Publisher erscheinen.