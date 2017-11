Im Mai 2014 veröffentlichte Ubisoft den Action-Blockbuster Watch_Dogs. Wer bislang noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, kann diesen nun vorübergehend kostenlos nachholen. Wir verraten euch, wie das geht.

Watch_Dogs wird seitens Ubisoft vorübergehend komplett kostenlos angeboten. Die Vollversion kann demnach zumindest für den PC in einem bestimmten Zeitfenster ohne Kosten bezogen werden. Was ihr dafür tun müsst? Im Endeffekt lediglich eine Registrierung bei Ubisofts hauseigenem Service Uplay abschließen!

Die Promo-Aktion läuft ab dem morgigen 07. November bis zum 13. November 2017, mit der Start- bzw. Endzeit jeweils um 17:00 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann das hier auf der Uplay-Webseite tun und dort seine Registrierung abschließen.

In Watch_Dogs übernimmt ihr die Rolle des Hackers und bewegt euch durch die Straßen eine Chicago in der nahen Zukunft. Was wir vom Titel hielten, könnt ihr in unserem Watch_Dogs Review nachlesen. In der Zwischenzeit ist mit Watch_Dogs 2 bereits ein Sequel am Markt, das in San Francisco spielt.