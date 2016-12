Nach kurzer Wartezeit ist Watch_Dogs 2 endlich auch für den PC erschienen. Für eure Geduld werdet ihr mit einigen exklusiven Features belohnt. Welche Extras euch erwarten und worin sich die PC-Fassung sonst noch von den vor zwei Wochen veröffentlichten Konsolenversionen unterscheidet, verraten wir euch im Folgenden.

Technisch einen Schritt voraus

Alle Infos zu Watch_Dogs 2 lest ihr in unserem Watch_Dogs 2 Test der Konsolenversion.

Für Ubisoft ist Watch_Dogs 2 eine neue Chance, die Marke als dauerhafte Serie zu etablieren. Nach dem mäßigen ersten Teil werden folglich alle Register gezogen, um Watch_Dogs 2 genau zu dem zu machen, was sich Ubisoft ursprünglich unter dem Hacker-Open-World-Spiel vorgestellt hat. Kein Wunder, dass der PC-Version ohne die Leistungsfesseln der Konsolen alles entlockt wird. Gegenüber PlayStation 4 und Xbox One hat Watch_Dogs 2 auf dem großen Rechner einiges voraus: Neben der 4K-Unterstützung wurden Anpassungen vorgenommen, um die Steuerung von Marcus reaktionsschneller zu machen und die Abhängigkeit von der Framerate loszulösen. Darüber hinaus wurde die Verwendung des Video-RAMs optimiert.

In Abhängigkeit von eurer technischen Ausstattung wird es in der Theorie keine Framerate-Einschränkung geben. Apropos Einschränkung: Da euch in Watch_Dogs 2 alle Freiheiten bei der Erfüllung von Operationen gelassen werden, ist es doch eigentlich sinnvoll, genügend Speicher-Slots zur Verfügung zu haben, um auf verschiedene Art und Weise an einen Auftrag heranzugehen. Genau das ist in der PC-Version möglich. Bis zu drei Autosave-Spielstände können angelegt werden. Eine äußerst detaillierte Auflistung aller technischen Anpassungen, die an der PC-Version vorgenommen wurden, haben unsere Partner von Gamesplanet für euch zusammengetragen. Dort findet ihr auch einen umfangreichen Rück- und Ausblick bezüglich des Watch_Dogs-Universums sowie einen Vergleich der Standard-, Deluxe- und Gold-Edition.

Ein Blick auf die Optionen

Selbstverständlich habt ihr am PC wieder die Möglichkeit, umfangreiche Anpassungen vorzunehmen. Von den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bis zu den obligatorischen Einstellungen für Video, Audio und Steuerung findet ihr alles, um Watch_Dogs 2 euren Gewohnheiten anzupassen.

Bei den Anzeigeoptionen könnt ihr wählen, ob ihr im normalen Fenstermodus oder einem rahmenlosen Fenstermodus spielen wollt oder einfach im Vollbildmodus durch San Francisco streift. Auch die Möglichkeit des Multimonitorbetriebs ist gegeben. In diesem Menüpunkt findet ihr ebenfalls die Auflösungseinstellungen mit zahllosen Variationen und Scaling-Optionen. Ubisoft hat hier offenbar gekleckert statt geklotzt. Mit der V-Sync-Einstellung könnt ihr Tearing einen Riegel vorschieben, was für ein Third-Person-Spiel Seltenheitswert hat.

Mit dem FOV-Regler lässt sich sogar die Weite eures Sichtfeldes so anpassen, dass ihr genau das im Blick habt, was eurer Spielweise am ehesten entgegenkommt. Standardmäßig ist hier der Wert 70 voreingestellt. Ihr könnt den FOV aber bis auf 110 erhöhen. Möglicherweise kommt es dadurch allerdings zu unschönen Grafikkrümmungen. Unter dem Optionspunkt Pixel Density wiederum legt ihr das Upscaling und das Downscaling für die Grafik fest, was einem Auflösungsmodifikator entspricht.

Am interessantesten sind allerdings die Grafikoptionen in der PC-Version von Watch_Dogs 2. Hier könnt ihr so einiges anstellen. Zum Beispiel lässt sich der Nebel, der über San Francisco liegt, anpassen. Der beeindruckende grafische Effekt kann aber ganz schön zulasten der Performance gehen. Darüber hinaus ermöglicht Ubisoft die Installation eines zusätzlichen Texturenpakets. Für das Texture Pack, das ihr optional herunterladen könnt, müsst ihr auf der Festplatte zusätzliche 6,6 Gigabyte zu den 22 Gigabyte des Spiels freischaufeln. Es lohnt sich aber, denn ihr profitiert von sichtbar detaillierteren Oberflächentexturen im Spiel. Bedenkt dabei, dass die Darstellung der High-Resolution-Texturen 1 GB zusätzliches VRAM von eurer Grafikkarte verlangt.