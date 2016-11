Laut dem Geschäftsführer von Ubisoft liegen die Vorbestellungen von Watch_Dogs 2 bislang unter den Erwartungen. Eine langfristige Aufmerksamkeit soll allerdings für das Bestehen der Marke sorgen.

Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, hat mitgeteilt, dass die Vorbestellungen des kommenden Watch_Dogs 2 bisher unter den Erwartungen liegen. "Die Vorbestellungen sind nicht so hoch wie wir gedacht haben, aber wir denken, dass diese fantastische Spielerfahrung dennoch ein Erfolg wird", erklärt er.

Alain Martinez von Ubisoft erläuterte, dass Vorbestellungen und die Qualität zwar sehr wichtig seien, aber auch eine langfristige Aufmerksamkeit ein wesentlicher Bestandteil für einen Erfolg ist. Martinez bezieht sich mit dieser Aussage auf The Division und erwähnt, dass die Rückmeldungen der Spieler für stetige Verbesserungen an dem Titel gesorgt haben und die Marke somit für eine kommende Erweiterung oder einen möglichen Nachfolger geeignet sei.

Watch_Dogs 2 erscheint am 15. November für Xbox One und PlayStation 4. Die PC-Version folgt am 29. November.