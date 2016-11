Schlechte Nachrichten für Ubisoft: Die Verkaufszahlen von Watch_Dogs 2 liegen deutlich hinter denen des Vorgängers. Der erhoffte Absprung vom Erbe des Erstlings ist dem ersten Eindruck nach nicht geglückt.

Das hat man sich im Hause Ubisoft ganz sicher anders vorgestellt: Wie Eurogamer berichtet, konnte Watch_Dogs 2 in der ersten Woche im Vereinigten Königreich nur enttäuschende Verkäufe erzielten. Zwar wurden keine genauen Zahlen genannt, aber man landete in den Verkaufscharts nur knapp hinter Call of Duty: Infinite Warfare, von dem 80.000 Einheiten abgesetzt wurden, auf dem zweiten Platz. Folglich liegt man also höchstens in diesem Bereich bzw. minimal darunter.

Zum Vergleich: Vom Vorgänger konnten in der Launchwoche noch 380.000 Spiele verkauft werden. Woran liegt es also, dass deutlich weniger Leute zum Nachfolger griffen? Zunehmende Digitalumsätze, die hier nicht erfasst werden, sind zwar mit Sicherheit ein Faktor, machen vermutlich aber keine Differenz von 300.000 aus. Eher liegt es an einer Kombination aus einem ungünstigen Veröffentlichungstermin kurz vor Weihnachten (der Erstling erschien weltweit Ende Mai 2014, also kurz vor dem berüchtigten "Sommerloch") und weniger Hype.