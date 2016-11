Ubisoft hat sich zum Status des nahtlosen Mehrspielermodus von Watch_Dogs 2 geäußert. Während PlayStation-4-Spieler bereits starten dürfen, müssen Xbox-One-Fans noch warten.

Recht überraschend wurde der nahtlose Mehrspielermodus von Watch_Dogs 2 bisher noch nicht freigeschaltet. Nun hat sich Ubisoft erneut zum Status des Spielmodus geäußert. So können Spieler auf der PlayStation 4 bereits seit 17 Uhr den Multiplayer-Modus nutzen, während Fans auf der Xbox One erst im Verlauf der Nacht in den Genuss kommen sollen.

Ihr könnt dabei mit folgenden Inhalten starten: